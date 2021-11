Der Himmel für Racing-Fans: „Forza Horizon 5“ im Game-Test

Schöner, größer, besser: Selten hat ein Open-World-Racer so viel Spaß gemacht!

(PC, Xbox Series X|S) Einmal mehr toppt die „Forza Horizon“-Serie die hohen Erwartungen der Fans und hebt die qualitative Messlatte für die Genre-Konkurrenz deutlich an. Der fünfte Teil des Arcade-Rennspiels führt uns nach Mexiko, wo wir ein Festival aufbauen sollen. Das können wir – wie könnte es anders sein – am besten hinter dem Steuer.

Bereits zu Beginn des Games bekommt man einen kleinen Vorgeschmack auf das, was kommt: Man düst mit dem Offroad-SUV über eine Vulkanlandschaft, mit dem Rallye-Car durch den Wald und mit dem Sportwagen durch Wüstendörfer. Die Landschaften sind dabei beeindruckend schön designt – vom größten Berg bis zum letzten Grashalm. Die unterschiedlichen Regionen gehen auf den über 100 Quadratkilometern fließend ineinander über. Darüber hinaus ändert sich das Szenario je nach Tages-/Nachtzeit bzw. Jahreszeit. Keine Frage, schöner hat Racing nie ausgesehen.

Aber nicht nur in der Präsentation punktet das Game: Die Steuerung ist eingängig, selbst für Fahranfänger, und bietet trotzdem genug Tiefgang. Jeder Wagen fühlt sich anders an, bietet Spielraum für fahrerische Perfektion. Die Schlitten dürfen in der Werkstatt nach Belieben angepasst werden.