kult pur nüziders präsentiert das Puppentheater für Groß und Klein nach den Brüdern Grimm von und mit Christoph Bochdansky & Ruth Humer am Samstag, den 7. Dezember um 16:00 Uhr im Gemeindehaus Nüziders.

Ihr Vorbild und Berater ist, der gestiefelte Kater. Und der ist den anderen immer einen Schritt voraus! Er hat früh gelernt, wie man seine Haut rettet, denn es sollten ja ein „paar Handschuhe“ aus ihm gemacht werden, also nahm er sein Leben selbst in die Hand. Pfiffig und trickreich bringt er seinen Freund und Begleiter, den Müllersohn hurtig voran, bis in die höchsten Kreise. Aber, wo bleibt denn da die Ehrlichkeit?