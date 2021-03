Der EC Bregenzerwald feierte einen wichtigen Sieg

Mit dem 3:1-Erfolg gegen Fassa ist das Pre-Play-off in greifbarer Nähe.

Andelsbuch/Dornbirn. Nach zwei 0:4-Heimniederlagen gegen die Titelaspiranten Olimpija Laibach und Asiago Hockey zeigten sich die Cracks von Coach Markus Juurikkala beim Antreten in Canazei gegen die Fassa Falcons wieder in Torlaune. Mit dem hart erkämpften aber schlussendlich verdienten 3:1-Sieg ist es den Tiger gelungen, die Falken im Kampf um einen „Platz an der Sonne“ auf Distanz zu halten.

Karlo Skec in Hochform

Richard Schlögl brachte die Wälder bereits nach zwei Minuten mit 1:0 in Front, danach hatte Goalie Karlo Skec alle Hände voll zu tun. Gegen den Ausgleich (29.) war er allerdings machtlos. Adem Kandemir schaffte zu Beginn des Schlussabschnitts in Überzahl die neuerliche Führung (42.). Als die Italiener in der Endphase alles nach vorne warfen und ihren Keeper durch einen weiteren Feldspieler ersetzten, setzte Julian Metzler in der letzten Minute den erlösenden Schlusspunkt zum ersten Auswärtssieg im Jahr 2021.

Tags darauf setzte es in Asiago zwar eine 1:4-Niederlage (ECB-Torschütze war Adem Kandemir/28., zum 1:3), dennoch haben die Wälder gute Karten für den Einzug in das Pre-Play-off, das die Mannschaften zwischen Platz vier und zwölf bestreiten. Drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs beträgt der Vorsprung auf Rang 13 nach Verlustzählern nämlich fünf Punkte.

Nächste Herkulesaufgabe