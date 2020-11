Der EC Bregenzerwald brennt auf Revanche

Die Wälder empfangen am Samstag die Red Bull Juniors.

Andelsbuch/Dornbirn. Nach einer dreiwöchigen Zwangspause geht für die Cracks vom EC Bregenzerwald endlich mit dem Meisterschaftsbetrieb weiter. Im Anschluss an die Länderspielpause fiel die für vergangenen Samstag geplante Partie gegen die Steel Wings Linz einem Coronafall bei den Oberösterreichern zum Opfer.

Am kommenden Samstag um 19.30 Uhr steht nun das nächste Spiel in der Alps Hockey League auf dem Programm. Dabei hat das bislang noch punktelose Team von Trainer Markus Juurikkala die starken Red Bull Juniors aus Salzburg zu Gast. Beim ersten Aufeinandertreffen setzte es in der Mozartstadt eine empfindliche 1:9-Schlappe für die damals ersatzgeschwächten Wälder. „Dieses Mal werden wir uns anders präsentieren, obwohl die Trauben hoch hängen“, lässt man aus dem Lager des EC Bregenzerwald wissen.