Der Antenne Vorarlberg Osterhitmarathon – Top 777!

4 Moderatoren, 60 Stunden nonstop. Das wird der Wahnsinn!

Die läääängste Hörerhitparade im Ländle: die Top 777!

Freut euch außerdem auf jede Menge Action, coole Musik, lustige Spiele und tolle Überraschungen. Und immer mit dabei: die Top 777 Songs der ANTENNE VORARLBERG Hörer, die das Osterwochenende so richtig zum Beben bringen werden. Und auch in diesem Jahr sind wieder ganz besondere Gäste im Studio: Schauspielerin Laura Bilgeri schaut vorbei, der österreichische Musiker Alexander Eder, den man unter anderem aus der Castingshow „The Voice of Germany“ kennt und ganz viele mehr.