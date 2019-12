Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg

In Vorarlberg besteht oft geringe, in höheren Lagen mäßige Lawinengefahr. Die Hauptgefahr für Wintersportler geht von frischen Triebschneeansammlungen aus.

Gefahrenstellen sind vor allem oberhalb ca. 2000 m, in eingewehtem, vorwiegend schattseitigen Steilgelände sowie hinter Geländekanten anzutreffen. Die Gefahrenstellen nehmen mit der Seehöhe an Umfang und Verbreitung zu. Meist kleine Lawinenauslösungen sind bereits durch einzelne Wintersportler möglich. Eine sorgfältige Beurteilung vor Ort ist zu empfehlen. Im Tagesverlauf nehmen Anzahl und Größe der Gefahrenstellen mit starkem bis stürmischem Wind zu.

Schneedecke / Allgemeines

Gestern war es überwiegend sonnig und nur ein paar hohe, meist dünne Schleierwolken zogen durch. In der Nacht auf Montag trübte es ein und nach und nach breitete sich der Niederschlag auf das ganze Land aus. Die Schneefallgrenze lag zunächst bei 1800m, sank auf 1300m und der böige Westwind frischte auf. Es gab 2cm Neuschnee. Zeitweise starker Wind aus meist West bis Südwest führte vor allem in höheren Lagen zu Schneeverfrachtungen. Mit zunehmender Seehöhe und im Hochgebirge sind erneut frische Triebschneeansammlungen entstanden. Solche und ältere Einwehungen liegen oft in Kammlagen, Rinnen und Mulden und hinter Geländekanten. Vor allem die frischen Einwehungen kommen schattseitig auf weichen Schichten zu liegen und sind störanfällig. In Schattenhängen des Hochgebirges sind teilweise auch ungünstige, kantige Schichten eingelagert. Ansonsten ist die meist noch gering mächtige Schneedecke überwiegend gut verfestigt. In tieferen Lagen ist meist noch keine zusammenhängende Schneedecke vorhanden. Detailliertere Schneedeckeninformationen aus den Regionen liegen dem Lawinenwarndienst derzeit noch nicht vor.