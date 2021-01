David Hasselhoff lässt K.I.T.T.-Auto aus "Knight Rider" versteigern

Schauspieler David Hasselhoff (68) bietet bei einer Auktion sein eigenes Modell des Wunderautos K.I.T.T. aus der TV-Serie "Knight Rider" an.

In einem Video auf Twitter eröffnete der 68-Jährige am vergangenen Wochenende die Auktion und wünschte den Fans Glück beim Bieten. Für das Auto K.I.T.T. erwartet die Auktionsplattform eine Summe zwischen 175.000 und 300.000 US-Dollar.

Hasselhoff wurde als Hauptdarsteller in den Serien "Knight Rider" und "Baywatch" sowie als Sänger ("Looking for Freedom") bekannt.