"Das war das mit Abstand beste Turnier aller Zeiten"

Landtagspräsident Harald Sonderegger und FC Schlins Funktionär Malin voll des Lobes für das internationale Hallenfußballturnier

Mit acht Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage und dem Torverhältnis von 37:12 Treffern kürten sich die Burschen des 1. FC Köln zum Turniersieger der 23. Auflage des internationalen Unter-9-Hallenfußballturnieres in Schlins. Die „Geißböcke“ trugen sich nach 2017 zum zweiten Mal in die Siegerliste im Walgau ein. Nach Rekordsieger Bayer 04 Leverkusen (5 Siege), VfB Stuttgart (2) ist der 1. FC Köln in der Bestenliste an der dritten Stelle. Mit Waiblingen, Bayern München, 1860 München, Hertha BSC Berlin und Vorjahressieger Schalke 04 durften schon acht deutsche Spitzenklubs die begehrte Trophae in Empfang nehmen und in die Höhe stemmen. Im Endspiel behielt im reinen deutschen Finale Köln gegen Bayern München mit 2:1 knapp die Oberhand.