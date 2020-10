Das Verlierer-Duell mit anderen Voraussetzungen

In der Sonntagsmatinee auf dem Sportplatz Langenegg treffen der Siebte FC Rotenberg und der Fünfte Dornbirner SV aufeinander.

Der Liveticker vom Spiel Rotenberg vs Dornbirner SV

In der Sonntagsmatinee auf dem Sportplatz Langenegg kommt es zwischen dem Siebten FC Rotenberg und dem Fünften Dornbirner SV zum Duell von zwei Mannschaften, die zuletzt jeweils zweimal verloren. Die Wälder und die Haselstauder trennen in der Tabelle nur einen Zähler, aber die Gäste haben ein Meisterschaftsspiel weniger ausgetragen.

„Es braucht in der Eliteliga immer eine gute Leistung um was Zählbares zu erreichen. Besonders gegen Die spielstarken Dornbirner benötigt es 90 Minuten Konzentration auf sehr hohem Maß“, bringt es Rotenberg Coach Klaus Nussbaumer (41) auf den Punkt. Die personellen Schwierigkeiten sind bei den Wäldern nicht kleiner geworden. Der sechsfache Torschütze Michael Schmid fehlt wegen einer Sperre. Mathis Fehr (27) erlitt schon seinen dritten Kreuzbandriss im Knie in seiner Karriere und fällt mindestens sechs Monate aus. Fraglich ist der Einsatz von Innenverteidiger Gilnei des Mesquita (34). Mit Marcel Steurer, Lukas Gmeiner, Patrick Fink und Rene Fink erhalten vier Spieler von Lingenau, die zuletzt in der ersten Landesklasse spielten, nun beim Wälder-Eliteligaklub Spielpraxis in einer weitaus höheren Spielklasse.