Das sind Vorarlbergs beliebteste Eisdielen

Kein Sommer ohne Eis: Das Fallstaff-Magazin hat die beliebtesten Eissalons des Landes gekürt.

Die sommerliche Hitze schreit nach Erfrischung und womit geht das besser als mit einem schmackhaften Eis vom Lieblingseissalon. Das Kulinarik-Magazin Fallstaff hat mit einem Online-Voting ihre Leser über die beliebtesten Eissalons abstimmen lassen. Nun stehen die Sieger in den Bundesländern fest. Laut Fallstaff wurden in Vorarlberg im Bundesländer-Vergleich am meisten Stimmen abgegeben.

Kolibri holt den Sieg

In Vorarlberg hat sich die Eisdiele Kolibri in Wolfurt durchgesetzt. 41 Prozent der Stimmen fielen auf den beliebten Eissalon in der Hofsteig-Gemeinde. "Silber" geht an Linda's Ice Cream in Feldkirch und den dritten Rang sichert sich das Dolce Vita in Hohenems.