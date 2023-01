Das sind die Geheimtipp-Games des neuen Jahres!

Der Ländle Gamer wirft einen Blick voraus und verrät die 10 spannendsten "Spiele-Underdogs" und Indie-Titel des neuen Jahres.

Die Liste in Release-Reihenfolge gilt ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungsvorschläge bitte gerne in den Kommentaren deponieren.

Atomic Heart

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Der Ego-Shooter mit RPG- und Adventure-Elementen spielt in einem alternativen Universum während des Zenits der Sowjetunion um 1955. Als Spezialagent erkunden wir ein streng geheimes Objekt der Regierung. Dabei kämpfen wir in der retro-futuristischen Open World mit Schuss- und Nahkampfwaffen gegen Roboter und Zombies.

Erscheint am 21.2.2023

Company of Heroes 3

PC, PS5, Xbox Series X|S

Im dritten Teil der Echtzeitstrategie-Serie geht es an die WW2-Kriegsfronten in Italien und Nordafrika. Das heißt: Boden-, Luft und Marinestreitkräfte von in Summe vier Fraktionen zu kommandieren und Nachschublinien aufzubauen. Erstmalig wird auf eine klassische Story-Kampagne verzichtet. Stattdessen gibt’s eine (rundenbasierte) Strategie-Karte von Italien, die es zu erobern gilt. Am 11.1. startete die Multiplayer-Beta, wo jeder kostenlos das Game anspielen kann.

Erscheint am 23.2.2023

The Day Before

PC, PS5, Xbox Series X|S

Zombies in guter Gesellschaft jagen? Das Open-World-MMO lässt uns im postapokalyptischen Amerika um’s Überleben kämpfen. Immer auf der Suche nach Nahrung, Waffen und Ressourcen können Online-Mitspieler sowohl Hilfe als auch Bedrohung sein. In Trailern werden zahlreiche Features angedeutet: Looting, Crafting, Survival-Mechaniken, PvE- und PvP-Elemente, Waffen-Modifizierung, Fahrzeuge und sogar Housing. Allerdings gibt’s große Zweifel, dass der kleine, mäßig erfolgreiche russische Entwickler FNTASTIC das auch abliefert bzw. dass das Spiel überhaupt existiert. Denn keine Fachpublikation durfte es bisher anspielen.

Erscheint (wenn’s denn stimmt) am 1.3.2023

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Switch

Seite für Seite erleben wir hier ein bezauberndes Bilderbuch-Abenteuer der jungen Hexenschülerin Cereza (später: Bayonetta) im verbotenen Wald von Avalon. Mit dabei ist auch Katzendämon Cheshire. Zusammen bekämpfen die zwei Feen und lösen Rätsel.

Erscheint am 17.3.2023

Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer

Switch

New York City, Paris, London und weitere Orte rund um den Globus erkundet Peppa in ihrem neuen Abenteuer. Gemeinsam mit dem süßen Ferkel backen wir Pizza in Italien und schlendern über den Hollywood Boulevard. In der Peppas Nachbarschaft darf man außerdem ein eigenes Zuhause einrichten und mit Souvenirs verschönern.

Erscheint am 17.3.2023

Meet Your Maker

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

In diesem Game schlüpfen wir in zwei unterschiedliche Rollen: Heimtückischer Architekt und schießfreudiger Eroberer. Das heißt, einerseits bauen wir labyrinthartige Außenposten gespickt mit Fallen und Gegnern. Andererseits überfallen wir die Außenposten anderer Spieler und sammeln Loot. Hinter dem Spiel steckt das Studio Behaviour Interactive, das den Multiplayer-Hit Dead by Daylight erschaffen hat.

Erscheint am 4.4.2023

Lies of P

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Die bekannte Geschichte der Lügenpuppe Pinocchio wird hier neu als düsteres Action-Rollenspiel inszeniert: In einer Horror-Stadt müssen wir als mechanische Puppe unseren Schöpfer Mr. Gepetto finden. Neben (soulslike) fordernden Kämpfen gilt es, sich durch Dialoge zu lügen und letztlich ein Mensch zu werden. Waffen können kreativ kombiniert werden, die Puppenglieder sind austauschbar, um neue Fähigkeiten zu erwerben.

Erscheint irgendwann 2023

Der Herr der Ringe: Gollum

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Dank des deutschen Entwicklerstudios Daedalic bekommt Anti-Held Gollum ein eigenes Action-Adventure, bei dem statt Kämpfen vor allem Stealth-, Kletter- und Sprungpassagen im Vordergrund stehen. Im Spielverlauf dürfen wir Entscheidungen basierend auf der gespaltenen Persönlichkeit von Gollum geben.

Erscheint im ersten Quartal 2023

RoboCop: Rogue City

PC, PS5, Xbox Series X|S

Der Sci-Fi-Action-Held der 80er Jahre geht mit seiner durchschlagskräftigen Auto-9 wieder auf Verbrecherjagd in Detroit. Umgesetzt wird der Ego-Shooter von den Machern von „Terminator: Resistance“.

Erscheint im Juni 2023

Baldur‘s Gate 3

PC

Der dritte Teil der legendären „Baldur‘s Gate“-Rollenspiel-Saga ist bereits im Early Access anspielbar. Die belgischen Rollenspiel-Spezialisten Larian Studio verwenden wieder die klassische „Von oben“-Ansicht, neben der modernen Präsentation des Abenteuers im „Dungeons and Dragons“-Universum beeindruckt vor allem die inhaltliche Tiefe – vom Charakterdesign über die Story bis hin zur Vielfalt der Entscheidungsmöglichkeiten. Der Titel hat das Potenzial zum besten Rollenspiel des neuen Jahres.

Erscheint im August 2023