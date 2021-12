Das ist der neue Hauptsponsor vom EC Bregenzerwald

Der neue Hauptsponsor der Wälder kommt aus einer Hofsteiggemeinde.

Das Glück war dieses Mal an der Seite des langjährigen Sponsors Höfle Bautruck aus Lauterach, der damit die Firma Fliesen Jams beerbt. Die Höfle Bautruck GmbH & Co KG ist nicht nur treuer Werbepartner, sondern auch Arbeitgeber von ECB Vorstandmitglied Thomas „Hacki“ Hackenberg, der in Vertretung für die Geschäftsführer Franz Höfle, Johannes Schatzmann und Sigi Kössler den gezogenen Werbegutschein freudig in Empfang nahm.