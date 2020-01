Das erste, zweite und dritte Vorarlberger Neujahrsbaby

Das "Neujahrsbaby" 2020 machte im Krankenhaus Bregenz seinen ersten Schrei.

Eigentlich wäre das Neujahrsbaby 2020 um kurz vor 02:00 Uhr in Dornbirn auf die Welt gekommen. Aber die Eltern wollten ihr Glück privat halten. Weder Fotos noch sonstige Informationen sollten an die Öffentlichkeit dringen (das Einzige, was bekannt werden darf: Das Paar bekam Zwillinge).