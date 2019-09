Das Dorf trifft sich beim Markt

Am kommenden Sonntag findet der traditionelle Röthner Dorfmarkt statt.

Röthis . Der Dorfmarkt in Röthis hat dabei schon längst Tradition und gehört zum Fixtermin in der Vorderlandgemeinde.

Veranstaltet von den Röthner Ortsbäuerinnen dürfen sich die Besucher des Dorfmarktes am kommenden Sonntag, 29. September ab 11 Uhr beim Vereinshaus wieder auf zahlreiche Eigenprodukte, wie Brot, Wurst und Fleischwaren sowie Schnaps und verschiedenste Bio-Produkten freuen. Gemeinsam mit den Mitveranstaltern Monika und Armin Ebenhoch, Rupert Keckeis, Martina Scheidbach, Albert Furxer, Michael Nachbaur und dem Brennereiverein wartet sowohl für die großen, wie auch die kleinen Besucher ein buntes Programm und Angebot. Für die musikalische Unterhaltung sorgt wie immer der Musikverein Harmonie Röthis und der Kindergarten Röthis hat wieder Spiele vorbereitet.

Bevor der Dorfmarkt am kommenden Sonntag startet, wird Bürgermeister Roman Kopf die Möglichkeit nutzen und die neu zugezogenen Röthner zu einem Willkommensempfang ins Vereinshaus laden. Neben Informationen über das Kultur- und Vereinsleben, Nahversorgung und Naherholung, Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen sowie Weinbau und Wirtschaft erhalten die Neuzugezogenen einen Einblick in die politische Arbeit in Röthis sowie wichtige Gemeindekooperationen. Im Anschluss daran werden die „Neu-Röthner“ auf den Dorfmarkt eingeladen, wo sie verschiedene Köstlichkeiten aus der Region probieren können. MIMA