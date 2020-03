Covid-19: Livetalk mit LR Martina Rüscher

Um 12 Uhr wird die Vorarlberger Gesundheits-LR Martina Rüscher in einer VOL.AT TV-Sondersendung zum Coronavirus zu Gast sein.

Live ab 12 Uhr

Im VOL.AT TV-Livetalk wird LR Martina Rüscher unter anderem über ihre Arbeit im Krisenstab und die aktuelle Situation in Vorarlberg sprechen. 107 Menschen in Vorarlberg sind aktuell (Stand: Mittwoch, 18 März 2020, 8 Uhr) mit Covid-19 infiziert, eine Person befindet sich in intensiver Betreuung im Krankenhaus.