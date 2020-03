Covid-19: Das bedeuten die Geschäftsschließungen im Handel für die Betreiber

Ab Montag werden zahlreiche Geschäfte in Österreich vorerst aufgrund des Coronavirus geschlossen. Clemens Sagmeister von der Wirtschaftsgemeinschaft Bregenz erklärt, was das für Folgen hat.

"Wir kommen wieder", so titelt das Modehaus Sagmeister einen Facebookbeitrag zur Geschäftsschließung aufgrund des Coronavirus. Ab Montag werden alle Geschäfte des nicht-täglichen Bedarfs in Österreich geschlossen. Das trifft auch das gehobene Modehaus in Bregenz. "Wir sind traurig, aber optimistisch, dass wir diese Krise gemeinsam überstehen werden", schreibt die Familie Sagmeister im sozialen Netzwerk. Ein Journaldienst in der Warenannahme werde eingerichtet, auch telefonisch wird das Modehaus erreichbar sein.