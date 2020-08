Covid-19: Aktuelle Zahlen für Vorarlberg und Österreich

Die Zahlen in Vorarlberg gehen aktuell wieder deutlich zurück.

Die Zahl der aktiv am Coronavirus erkrankten Personen in Vorarlberg ist in der Nacht auf Samstag erstmals seit zwei Wochen unter 20 gefallen.

Am Freitagnachmittag hatte die Landessanitätsdirektion Vorarlberg vier neue Infektionsfälle gemeldet, gleichzeitig wurden sieben Personen als wieder genesen in der Statistik geführt. Eine der Nacht auf Samstag kam eine weitere genesene Person hinzu. Mit Stand Samstag 8. August um 8 Uhr gibt es in Vorarlberg nur mehr 19 aktiv positive Coronafälle und 938 genesene Personen.

Bei den Neuinfektionen am Freitag handelt es sich um zwei Reiserückkehrer aus Kroatien und zwei Haushaltsmitglieder einer erkrankten Person.

Die Österreich-Zahlen

Bisher gab es in Österreich 21.919 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (8. August 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 721 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 19.812 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 120 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 24 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung aus dem Gesundheitsministerium (Freitag 7. August 2020, 09:30 Uhr) teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 0

Kärnten: 5

Niederösterreich: 10

Oberösterreich: 25

Salzburg: 3

Steiermark: 6

Tirol: 2

Vorarlberg: 4

Wien: 27