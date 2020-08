282 Neuinfektionen gab es in Österreich in den letzten 24 Stunden.

Covid-19: 282 Neuinfektionen in Österreich, 6 in Vorarlberg

In Österreich haben sich binnen 24 Stunden 282 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Bisher gab es in Österreich 22.876 positive SARS-CoV-2-Testergebnisse, teilte das Innenministerium am Freitag mit.

Wien. Mit aktuellem Stand (14. August 2020, 9.30 Uhr) sind bisher österreichweit 725 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 20.499 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 110 Personen aufgrund von Covid-19 in Spitalsbehandlung, davon 19 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer Österreichs so auf:

Burgenland: 3

Kärnten: 22

Niederösterreich: 16

Oberösterreich: 45

Salzburg: 8

Steiermark: 12

Tirol: 58

Vorarlberg: 6

Wien: 112