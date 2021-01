CoV-Zahlen in Vorarlberg weiter leicht rückläufig

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen in Vorarlberg ist am Sonntag leicht zurückgegangen.

Stand Sonntag 16 Uhr: Am Sonntagmittag wurden in Vorarlberg 258 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber stehen 74 genesene Patienten.

Am Freitag, Samstag und Sonntag bis Mittag musste in Vorarlberg kein weiteres Todesopfer beklagt werden. In Vorarlberg sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie 243 Personen am oder mit dem Virus verstorben.