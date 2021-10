Countdown gestartet: Olympisches Feuer entfacht

Das olympische Feuer für die Winterspiele 2022 in Peking brennt.

Die Flamme wurde am Montag mithilfe eines Hohlspiegels und der Sonnenstrahlen in der antiken Stätte von Olympia entfacht, wie das griechische Staatsfernsehen ERT zeigte. Wegen der Corona-Pandemie wird es in Griechenland keinen langen Fackellauf geben.