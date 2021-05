Corona-Update Vorarlberg: Sieben-Tage-Inzidenz landesweit bei 79,6, Dornbirn 110,1

Seit Samstag sind in Vorarlberg 21 Neuinfektionen verzeichnet worden. Das liegt knapp unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (rund 45). Mit Sonntag gibt es damit in Vorarlberg 814 aktive Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 79,6 Fälle auf 100.000 Einwohner nach 86,1 am Vortag.