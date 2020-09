Corona-Pandemie: So ist die aktuelle Lage in Vorarlberg

Landeshauptmann Markus Wallner und Gesundheitsreferentin Martina Rüscher informieren zur aktuellen Situation. Live ab 15 Uhr.

Seit Mitternacht gelten aufgrund steigender Infektionszahlen in Österreich die jüngsten Maßnahmen gegen SARS-CoV-2 . Dazu gehören neben einer Ausweitung der Maskenpflicht auch neue Personen-Beschränkungen für Veranstaltungen im öffentlichen und privaten Raum.

Bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag informiert das Land über aktuelle Entwicklungen in Vorarlberg. Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrätin Martina Rüscher werden über die Corona-Situation und die weitere Vorgehensweise aufklären.

Pressekonferenz im Livestream

Liveticker zur PK

457 aktive Fälle

In Vorarlberg gelten derzeit 457 Personen als aktiv positiv. 1633 wurden bisher positiv getestet. Davon sind 1156 wieder genesen, 20 Personen sind verstorben. In 48 der 96 Gemeinden in Vorarlberg gibt es derzeit aktive Corona-Fälle. (Stand 21.09.2020, 9 Uhr)