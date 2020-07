Corona-Krise: So steht es um die Lehrlinge im Land

AMS-Chef Bernhard Bereuter und Ausbildungsleiter der Illwerke vkw Richard Dür über die aktuelle Lehrlingssituation aufgrund der Corona-Krise.

Im Gespräch mit VOL.AT berichtet der Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice in Vorarlberg Bernhard Bereuter: "Wir haben noch über 800 freie Lehrstellen in unterschiedlichen Branchen und sehr vielen Lehrberufen." In Bezug auf den Lehrstellenmarkt ist Bereuter guter Dinge. Dennoch: Die Nachfrage nach Lehrstellen seitens der Jugendlichen ist gestiegen. Laut dem AMS-Chef sei das auf die Corona-Krise zurückzuführen.