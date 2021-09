Corona: 868 Infizierte in Vorarlberg

Insgesamt 49 Neuinfektionen wurden am Sonntag verzeichnet, dem gegenüber standen 92 genesene Personen. Bis Montagmorgen kam bislang eine Neuinfektion dazu.

Stand Montagmorgen, 8 Uhr: Am Sonntag wurden insgesamt 49 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber standen 92 Genesungen. Eine weitere Neuinfektion kam bis zum Update am Montagmorgen dazu. Damit sind aktuell insgesamt 868 Personen in Vorarlberg mit dem Corona-Virus infiziert.