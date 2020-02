Cooles Eis und heiße Töne

Bei der Eisdisco im Aktivpark trafen sich rund 200 sportbegeisterte Discofans

Sie ist ein Garant für Sport, Spaß und gute Laune, die Eisdisco im Aktivpark Montafon, die einmal pro Monat jeweils an einem Freitag Abend von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr stattfindet. Am vergangenen Freitag Abend trafen sich rund 200 begeisterte Discofans, um mit ihren Schlittschuhen bei Glitzerlichtern und fetziger Musik ihre Runden zu drehen. Und während das Eis kalt war, war die Stimmung bei den Besuchern ausgelassen und heiter. Denn allen Besuchern machte es ordentlich Spaß bei der bunten Beleuchtung ihr Können in Sachen Eislaufen auszuprobieren.

das Discolicht barg auch unweigerlich seine Tücken, denn die ansonsten so spiegelglatte Eisfläche war in den wechselnden bunten Farben zumeist nur schwer zu erkennen, was die Sache mit Kurven und Schwünge für viele erschwerte. Doch ob groß oder klein alle hatten viel Spaß an diesem Abend und genossen die lockere Atmosphäre auf dem Eis, die schon sehr viel Discostimmung mit sich brachte.