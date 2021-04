Comeback für Altacher BackUp#1

Der Jugendtreff im Untergeschoss des Sozialzentrums nimmt wieder seinen Betrieb auf

Altach. Lange war es still im und rund um den beliebten Jugendmagnet Backup#1 dem Treffpunkt der Offenen Jugendarbeit Altach. Seit Mitte November bot das Team rund um Leiterin Nicole Beck nur einen minimalen Notfalldienst für dringende Fälle und Beratungen. In der Woche vor den Osterferien probierte man es mit einem zarten Soft Opening um nun schrittweise, den aktuellen Regelungen und Einschränkungen angepasst, wieder in den Regelbetrieb überzugehen. Dreimal wöchentlich zu den gewohnten Zeiten ist das Backup#1 wieder geöffnet, wofür auch ein umfangreiches Hygiene – und Sicherheitskonzept gestrickt wurde. Als erste offizielle Aktion begaben sich mehrere Jugendlichen freiwillig trotz Ferien, zusammen mit den Jugendarbeitern zur derzeit laufenden Landschaftsreinigung und säuberten das Ortszentrum rund um Jugendtreff, Gemeindeamt und Kirche. Ausgesprochen negativ dabei aufgefallen sind den fleißigen Putzfeen die unzähligen weggeworfenen Zigarettenstummel, ansonsten waren die Altacher offenbar recht brav, oder aber das Bauhofteam sehr fleißig.

Nach der Pause brennt Leiterin Beck nun schon auf Programm der kommenden Wochen und Monate. So soll in Kürze, auf der von Jugendtreff und Sozialzentrum gemeinsam genutzten parkähnlichen Grünfläche schon bald ein von Senioren und Jugendlichen zusammen bepflanzter Gemüsegarten aus höheneingestellten Hochbeeten entstehen. Darüber hinaus will man viele Aktionen in Übereinstimmung mit den herrschenden Vorschriften und der Jahreszeit draußen an der frischen Luft abhalten. Wie die Faust aufs Auge passend dazu ist zusammen mit der OJA Götzis das groß angelegte Projekt „Come together, go outside“ bereits in den Startlöchern. Davon soll die Jugendarbeit der kommenden Monate, neben altbekannten Grundsätzen wie Miteinander, Respekt und Fairness geprägt sein. CEG