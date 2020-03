Code Base Camp: Jetzt anmelden!

In den Sommerferien gibt das Code Base Camp wieder einen Einblick in die Welt der Web-Entwicklung.

Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren können in zwei Camps im August wieder von Profis das Programmieren lernen. Vom Homepage-Programmieren über das Erstellen eines Blogs bis zur App-Entwicklung auch in diesem Jahr wieder alles dabei.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder zwei Camp-Termine für die Coding-Ausbildung der Fachhochschule und Russmedia. Das erste Camp findet vom 3. bis 14. August 2020 bei Omicron in Klaus statt. Der zweite Termin ist eine Woche später von 17. bis 28. August bei Russmedia in Schwarzach.