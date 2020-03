Chor- und Flötenkonzert

Der Vorarlberger Madrigalchor gastiert am Sonntag, 15. März um 18 Uhr in der Basilika Bildstein.

Unter der Leitung von Gabor Kozma präsentiert der Vorarlberger Madrigalchor am kommenden Sonntag, um 18 Uhr in der Basilika Bildstein ein imposantes Konzert. Das Motto lautet „I heard a voice from heaven“ und wird vom landauf, landab bekannten Chor zusammen mit der Flötistin Eva Leonie Fegers dargeboten. Der Reigen an Musikstücken umfasst dabei Werke von Ludwig van Beethoven bis George Nußbaumer. Organisiert wird der Konzertabend vom Verein Kultur in Bildstein.