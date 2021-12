Chemieunfall in Hörbranz

Bei einer Hörbranzer Firma ist es am Freitagnachmittag zu einem Chemieunfall gekommen. Es kommt zu weitreichenden Verkehrsbehinderungen.

Am Freitagvormittag hat ein Arbeiter einer Chemiefirma Salpetersäure in einen 1000 Liter Kunststofftank gefüllt, wo sich unbemerkt noch eine unbekannte Restmenge der chemischen Substanz Polyol/Glykol befand. Dieser Tank wurde anschließend in einem Lagerraum abgestellt. Durch das Vermischen der angeführten chemischen Substanzen wurden diese stark erhitzt und es entstanden Gase, wodurch der Kunststofftank gegen 15 Uhr beschädigt wurde und giftige Nitrose-Gase austraten. Die verständigten Feuerwehren konnten diese Gase mittels Wasser binden und die chemische Substanzen mit Wasser verdünnen, sodass diese in weiterer Folge abgefüllt und entsorgt werden konnten.