CH-Aufkleber fehlt - Vorarlberger Polizei bittet zur Kasse

In Feldkirch soll die Polizei vermehrt Schweizer Pkw ohne CH-Aufkleber beanstanden.

Am Montag mussten angeblich mehrere Schweizer Autofahrer in Feldkirch 25 Euro Strafe bezahlen. Der Grund: Am Fahrzeug fehlte der CH-Aufkleber. Dies berichtet eine Nutzerin der Facebook-Gruppe "Gemeinschaft Oberrheintal".