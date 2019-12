Cautio Criminalis

Trutznachtigall – Fortsetzung: „O Heiland reiß die Himmel auf.“ Ich bin im Jahr 1631. Die Pest wütet, der Krieg tobt bereits 13 Jahre. Befinde mich in Trier, in der Jesuitenkirche, vor der Krypta, über der "Friedrich Spee" geschrieben steht. Ein kunstvoll gestaltetes Eisentor hindert mich die Gruft zu betreten. Ich höre ein Wimmern aus dem Innern, rüttle an der Türe, will hinein. Versperrt. Ich suche einen Türriegel, greife durch die Eisenstäbe. Resigniere, dreh mich um. Stehe mit dem Rücken zum Grufttor. In diesem Augenblick werden meine Hände gespenstisch von hinten durch die eiserne Tür angefasst. Der Vielhändige. Ich werde rückwärts in die Gruft gezogen. Durch die Türe. Das Wimmern wird lauter. Lärm. Statt in der Gruft befinde ich mich im Hexengefängnis (Malefizhaus). Der Vielhändige lässt mich plötzlich los. Grässliche Schreie. Ich dreh mich um. Sehe einen Körper, aufgespannt auf der STRECKBANK. Eine Frau. An Füssen und Händen gefesselt wird sie mit grausamer Gewalt qualvoll auseinandergezogen. Ein straffes Seil führt zu einer Winde, an der ein Folterknecht den langen Hebel bedient, der die Schreiende dehnt. Es knirscht. Sie heult auf vor Schmerz. Jetzt stoppt er auf Befehl des Inquisitors, herrscht sie an: "Gestehe, Weib, dass du mit dem Teufel in Kontakt bist!" Sie wimmert: „Nein“. Er gibt das Zeichen, der Folterknecht zieht den Hebel weiter. Sie brüllt. Ich schreie: „Aufhören!“. Will eingreifen.