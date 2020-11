Bundespräsident Van der Bellen zur aktuellen Lage

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gibt um 11 Uhr in der Hofburg ein Pressestatement zur aktuellen Lage nach dem Terroranschlag in Wien ab.

VOL.AT wird das Statement des Bundespräsidenten im Livestream übertragen.

Statement der IGGÖ um 11 Uhr

Ddas Statement des Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich Ümit Vural nach dem Terroranschlag in Wien wird zeitgleich von der APA im Livestream übertragen.

Staatstrauer beschlossen

Die Regierung hat in ihrer Sondersitzung nach dem Terroranschlag in Wien eine dreitägige "Staatstrauer" beschlossen. Bis inklusive Donnerstag werden die öffentlichen Gebäude mit Trauerbeflaggung versehen. Außerdem soll es am Dienstag um 12 Uhr eine Schweigeminute geben. Auch die Schulen sollen zu Unterrichtsbeginn am Mittwoch der Todesopfer gedenken, geht aus dem Ministerratsvortrag hervor.

Fahnen auf Halbmast

"Die Republik Österreich war, ist und wird immer eine Nation der Vielfalt, des Dialoges und des Respektes füreinander sein, umso mehr haben die Ereignisse vom 2. November 2020 unser Land schwer erschüttert und betroffen gemacht", heißt es in dem Regierungsbeschluss. Mit der Staatstrauer werden die Flaggen an Bundesgebäuden auf Halbmast gesetzt und die Landeshauptleute aufgefordert, dies auch in ihrem Bereich zu veranlassen.

Gedenkminute am Dienstag

Außerdem soll am Dienstag um 12 Uhr eine "Minute des stillen Gedenkens" eingehalten werden. Auch die Schulen sollen zu Beginn des Unterrichts am Mittwoch eine Gedenkminute einhalten. Noch am Dienstag ist zudem eine Kranzniederlegung durch den Bundespräsidenten, die Regierung, die Nationalratspräsidenten sowie Klubobleuten der Parlamentsparteien und den Bürgermeister in der Wiener Innenstadt geplant.