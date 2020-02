Mit der 1:2-Heimniederlage gegen Innsbruck steht bereits zwei Spieltage vor Ende der Qualification-Round fest, dass die Playoffs ohne Bulldogs stattfinden werden.

Nach der Niederlage in Linz ging es für die Bulldogs aus Dornbirn im heutigen Westderby gegen die Innsbrucker Haie praktisch schon um alles. Denn eine weitere Niederlage hätte bereits das endgültige Saisonaus nach der Qualification-Round bedeuten können. Das erste Drittel war dann verhältnismäßig arm an Höhepunkten. Die beste Chance für Dornbirn hatte Macierzynski im Powerplay - der Innsbrucker Keeper und die Stange verhinderten jedoch die Führung. So ging es mit dem 0:0 in die erste Pause.

Unterzahl-Treffer bringt Bulldogs zurück

Im letzten Abschnitt hatten die Haie in Überzahl die Chance auf eine Vorentscheidung. Doch es kam anders, denn Häußle gelang in Unterzahl (47.) der Ausgleich. In weiterer Folge verpassten es die Bulldogs selbst im Powerplay nachzulegen. Kurz vor Schluss brachten sich die Hausherren durch zwei Strafen noch einmal in arge Bedrängnis. Die Innsbrucker konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen und es ging in die Verlängerung.