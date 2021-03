Bulldogs verlieren Torfestival gegen den VSV

Die Dornbirner mussten sich zu Hause dem Villacher SV trotz zwischenzeitlicher 4:1-Führung nach Penaltyschießen 5:6 geschlagen geben.

Die bereits fix für das Playoff qualifizierten Bulldogs aus Dornbirn hatten heute zum Abschluss der Qualification Round den Villacher SV zu Gast. Für den VSV ging es dabei im Fernduell mit Linz um das letzte Playoff-Ticket - wobei ein Sieg sicher gereicht hätte. Die Bulldogs erwischten dann aber den besseren Start und gingen in der 4. Minute nach schöner Salmela-Vorarbeit durch Rapuzzi mit 1:0 in Führung. In weiterer hatten beide Teams Chancen auf die nächsten Treffer - dennoch dauerte es bis kurz vor der ersten Pause, bis die Bulldogs im Powerplay durch Woger auf 2:0 stellten.