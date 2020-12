Bulldogs jubeln über ersten Saisonsieg gegen Innsbruck

Die Bulldogs aus Dornbirn feierten in einem torreichen Spiel gegen die Innsbrucker Haie einen 7:4-Heimsieg und stehen in der Tabelle jetzt auf dem guten fünften Rang.

Torreiches erstes Drittel

Im zweiten Drittel ging es ähnlich torreich weiter. Nachdem die Gäste aus Innsbruck durch Tansey (21.) und Kromp (25.) zum Ausgleich kamen, übernahmen die Bulldogs wieder das Kommando. Woger (26.) und Romig (31.) brachten die Hausherren postwendend wieder in Front. Kurz vor Drittelende stellte MacKenzie den 3-Tore-Vorsprung wieder her.

Dornbirn bringt Sieg nach Hause

Im 3. Drittel kamen die Innsbrucker bei 4 gegen 4 durch Tansey noch einmal auf 6:4 heran. Doch auch dieses Mal hatten die Bulldogs die richtige Antwort und erhöhten durch Schwinger in der 48. Minute wieder auf 7:4. Am Ende jubelten die Dornbirner nach einer überraschend torreichen Partie über den ersten Sieg gegen die Innsbrucker in der laufenden Saison. Durch diesen Erfolg überholten die Bulldogs die Haie in der Tabelle und stehen nun auf dem guten fünften Rang.