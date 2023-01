Bürgermeister-Absetzung in Lochau: Die Narren übernehmen die Macht

Lochau. Den Auftakt zum Lochauer Faschingsfinale mit tollen närrischen Veranstaltungen und dem großen Faschingsumzug macht am nächsten Sonntag, dem 5. Februar, um 11 Uhr 11 die „Absetzung des Bürgermeisters“ beim Gemeindeamt samt der Verurteilung in der Festhalle.

Die Berger Rockabilly-Gruppe mit ihrem Faschingsbürgermeister Roman Rist übernimmt in diesem Jahr mit dem Gemeindeschlüssel die Regierungsgeschäfte in Lochau. Bürgermeister Frank Matt und die Gemeinderäte werden bei diesem stimmungsvollen Fest mit den Lochauer Faschingszünften Bäumle und Berg sowie der neuen Lochauer Guggamusik „Einklang“ beim neuen Gemeindehaus öffentlich abgesetzt und erwarten dann in der alten Festhalle ihre närrische Verurteilung.

Die Bevölkerung ist zu diesem sonntäglichen Faschings-Frühschoppen-Spektakel natürlich herzlich eingeladen. Für beste Unterhaltung samt Bewirtung ist gesorgt.

Highlights im Fasching 2023 in Lochau

Dann regieren in der Bodenseegemeinde die Narren und laden zu den verschiedensten Veranstaltungen. Besondere Höhepunkte sind hier der traditionelle Zunftball am Freitag, 10. Februar, um 19.30 Uhr in der Festhalle, der große internationale Lochauer Faschingsumzug am Sonntag, 12. Februar, um 13.30 Uhr, das närrische „Oldie-Mitanand-Faschingskränzle“ der Gemeinde am Donnerstag, 16. Februar, ab 14 Uhr im Pfarrheim oder die Feuerwehr-Blaulicht-Party am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr im Gerätehaus. Ore, Ore – da muss man doch dabei sein!

Lochauer Faschingstermine 2023

Sonntag, 5. Februar, 11 Uhr 11

Die Narren übernehmen die Macht in Lochau. Stimmungsvolle Absetzung des Bürgermeisters und der Gemeinderäte durch die Lochauer Faschingszünfte beim Gemeindeamt, anschließend Verurteilung in der Festhalle. Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen.

Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr

Zunftball maskiert mit den „Partyjägern“ live on stage in der Festhalle – das Ballereignis des Jahres in Lochau. Dazu Partysound mit DJ Lux im beheizten Zelt sowie Showeinlagen mit den stimmungsvollen Auftritten von Schalmeien, Guggamusiken, Garden und den Prinzenpaaren samt ihrem Gefolge. Kartenvorverkauf bei der Sparkasse Lochau und den Lochauer Faschingszünften Bäumle und Berg.

Sonntag, 12. Februar, 13.30 Uhr

Internationaler Faschingsumzug in Lochau: Die Bodenseegemeinde wird zum Treffpunkt der Region. Start des Umzuges ist um 13.30 Uhr in der Hörbranzer Straße. Vom Spar-Markt führt der närrische Zug mit rund 50 Gruppen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz über die Alberlochstraße und das Ortszentrum zum Schulhof. Dort sorgen ein abwechslungsreiches Kinderprogramm in der Festhalle, Liveauftritte der zehn Musikgruppen im Hof sowie DJ Sound im Festzelt für hervorragende Faschingsstimmung.

Donnerstag, 16. Februar, 14 Uhr (Gumpiga Donnerstag)

„Bunter Oldie-Faschings-Nachmittag“ der Gemeinde im Pfarrheim zugunsten der Aktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“ mit Unterhaltung und Tanz sowie bester Bewirtung.

Freitag, 17. Februar, 15 Uhr (Bromiga Fritag)