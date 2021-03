Buchtipp: "Hensslers schnelle Nummer"

"Das Buch" präsentiert ein Kochbuch von Steffen Henssler zum erfolgreichen Format "Schnelle Nummer". Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

Von den Fans lange ersehnt - jetzt endlich da: das Kochbuch zum erfolgreichen Format "Schnelle Nummer". Mit leichten Blitz-Gerichten will TV-Koch und Bestsellerautor Steffen Henssler Kochmuffel zurück an den Herd bringen, denn aus fast allen Lebensmitteln lässt sich eine "schnelle Nummer" machen. Vorgestellt werden Gerichte, die ruck, zuck fertig sind und nicht länger als 25 Minuten dauern. Schnell wird's auch durch Tipps und Tricks in Sachen Küchenorganisation und Koch-Knowhows. Eine Speed-Anleitung mit Geling Garantie für alle, die gerne kochen und trotzdem noch Zeit für andere Dinge im Leben brauchen. Die schnelle und raffinierte Alltagsküche bringt jeden Tag Genuss auf den Tisch!