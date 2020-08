"B’soffene Gschicht" endet mit Diversion

Alkoholisierter 55-Jähriger legte sich in einem Lokal im Oberland mit Geschwisterpaar an.

Alles andere als besinnlich verlief der Abend des Stefanitages 2019 in einem Lokal im Oberland. Ein Geschwisterpaar war dort mit einem 55-jährigen Mann in Streit geraten. Letzterer musste sich am Montag vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem Berufsmusiker gefährliche Drohung sowie fahrlässige und versuchte Körperverletzung vor.

Bedroht

Die Auseinandersetzung spielte sich in einem Lokal ab, in dem der 55-Jährige eigentlich Hausverbot hat. Zunächst soll er seinem Kontrahenten (51) mit dem Umbringen bedroht und mehrmals mit der Faust in dessen Richtung geschlagen haben. Die Schwester des 51-Jährigen wollte schlichtend eingreifen und fiel zu Boden. Dabei erwischte der Angeklagte die 43-Jährige mit dem Fuß im Gesicht. Eine gerötete Wange und eine Hautabschürfung am Ellenbogen waren die Folge. Er wolle zwar nicht – so wie ein gewisser Politiker – von einer „b’soffenen Geschichte“ sprechen, aber sein Mandant sei schon sehr alkoholisiert gewesen, führte Verteidiger Edwin Gantner zu Beginn der Verhandlung aus. Gantner begehrte eine diversionelle Erledigung, die dem geständigen und bislang unbescholtenen Angeklagten dann von Richter Martin Mitteregger auch angeboten wurde.