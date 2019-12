Brutaler Brauch? Perchten prügeln auf Passanten ein

Zur Weihnachtszeit ziehen Krampus- und Perchtenläufe durch die Gemeinden. Ein Video aus Südtirol zeigt nun, wie einige Perchten brutal auf Passanten einschlagen - ist bei diesem Brauch alles erlaubt?

Aufnahmen zeigen nun offenbar einen Umzug im Südtiroler Ort Sterzing. Perchten schlagen mit Ruten auf Passanten ein, treiben sie vor sich her, treten und schubsen sie. Als einer der Gejagten ausrutscht, wird weiter auf den am Boden liegenden Fußgänger eingeprügelt.

Was dürfen Perchten?

Immer wieder gibt es in der Vorweihnachtszeit Schreckensmeldungen über Perchtenläufe in Österreich, die außer Kontrolle geraten und teils Schwerverletzte fordern. Denn die als Perchten in traditionellen Holzmasken, Tierfellen und Co. gewandeten finsteren Gesellen, die mit Ruten, Peitschen, Knüppeln und Ketten ausgerüstet ihre Läufe begehen, sind nicht nur imposant anzusehen.