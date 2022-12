Bregenzerwald: Busbahnhof in Egg ging in Betrieb

Der neue Busbahnhof ging am 23. Dezember in Betrieb.





Brücke und Busbahnhof

Nicht nur der Busbahnhof, sondern auch die Taubenbrücke, auf der er errichtet wurde, wurde neu gebaut. Für die Dauer der Bauarbeiten wurde ein Kreisverkehr eingerichtet, den die Gemeinde gerne behalten würde. Der Verkehr verläuft wie gewohnt zweispurig über die Brücke – links und rechts am Busbahnhof vorbei.

Statt links und rechts der L200 fahren alle Busse jetzt am selben Ort ein. Das Umsteigen wird unkomplizierter.

Sitzmöbel und Begrünung folgen



An Kante A fahren die Busse talauswärts, an Kante B taleinwärts, ein.

"Komfortabler und sicherer Umstieg"

"An zwei Buskanten ist dann ein komfortabler und sicherer Umstieg möglich", teilt der Verkehrsverbund Vorarlberg auf seiner Homepage mit. "Die Busse der taleinwärts fahrenden Linie halten an der B Kante, jene talauswärts an der A Kante."