Bregenzerwälder Tenniscracks spielen um Meisterehren

Neuer Teilnehmerrekord bei der Wälder Mannschaftsmeisterschaft.

Hittisau. Die Tennisspieler(innen) aus dem Bregenzerwald sind wieder in den Startlöchern und schon eifrig am Trainieren. Am Samstag, 20. Mai beginnt nämlich die beliebte Mannschaftsmeisterschaft, wobei neben dem Sport auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. Ausrichter ist heuer – wie schon 2017 – der TC Hittisau, auf dessen Anlage am Samstag, 1. Juli auch das A-Finale sowie die Siegerehrung mit Abschlussparty über die Bühne gehen. 14 Vereine aus der Region haben ihre Nennungen für insgesamt 25 Teams abgegeben. Das bedeutet einen neuen Teilnehmerrekord. Wie immer sind pro Mannschaft vier Herren und zwei Damen im Einzel und Doppel in insgesamt neun Partien am Start.

Mehrere Titelspiranten

In der höchsten Leistungsstufe, der A-Liga, gilt der regierende Meister und mehrfache Wälder Champion UTC Egg als Favorit unter den vorerst in zwei Gruppen eingeteilten acht Teams. Ein Wörtchen um den Meistertitel mitreden will heuer sicher auch wieder der UTC Alberschwende, der sich in der Vorsaison den Mittelwäldern hauchdünn mit 4:5 nach 4:0-Führung geschlagen geben musste. Nicht zu unterschätzen dürften zudem der RTC Bezau, der TC Riefensberg sowie der starke Aufsteiger TC Lingenau sein.

Den Titel in der B-Liga, die im Grunddurchgang ebenso aus zwei Gruppen besteht, werden wohl der Absteiger UTC Schoppernau, der TC Hittisau, der TC Sulzberg und der TC Krumbach unter sich ausmachen. Die Leistungsstärke in der C-Liga, in der heuer gleich neun zweite und dritte Mannschaften in drei Gruppen engagiert sind, ist schwer einzuschätzen, da die Teams ihre Aufstellungen oft durchmischen.