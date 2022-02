Bregenz Handball verliert Duell mit den Fivers

Bregenz Handball musste sich im Heimspiel den Fivers Margareten nach langem Kampf knapp mit 29:32 geschlagen geben.

Nach der gestrigen Absage des Spiels Westwien gegen Hard hatte Bregenz Handball heute im Heimspiel gegen die Fivers Margareten die Möglichkeit, zumindest zwischenzeitlich die Tabellenführung zu übernehmen. Nachdem die Fivers besser ins Spiel kamen, gingen die Bregenzer bei 4:3 erstmals die Front. Doch absetzen konnten sich die Hausherren nicht. Nachdem die Führung in weiterer Folge mehrmals hin und her wechselte, ging es mit einem knappen 16:15 in die Pause.