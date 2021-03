Bregenz Handball steht im ÖHB-Cup-Viertelfinale

Mit einem klaren 20:31-Auswärtserfolg beim HC Linz zogen die Bregenzer Handballer heute souverän in das Viertelfinale des ÖHB-Cups ein.

Die Bregenzer Handballer trafen im ÖHB-Cup-Achtelfinale auswärts auf den HC Linz. Die Gäste gingen dabei als klarer Favorit in das Duell mit dem Liga-Tabellennachzügler. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Bregenzer dann auch erwartungsgemäß etwas ab und lagen bereits früh mit vier Toren (6:10) in Front. Auch zur Pause lagen die Bregenzer mit 10:14 deutlich voran.

In der zweiten Halbzeit bauten die Bregenzer den Vorsprung Punkt um Punkt aus und ließen den Linzern am heutigen Abend praktisch keine Chance. Am Ende stand ein deutliches 20:31 auf der Anzeigetafel und die Bregenzer stehen souverän im Cup-Viertelfinale.