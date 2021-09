Bregenz Frauen gewinnt Derby gegen Rivale Hard

Eine klaren 29:19 Sieg konnten die Damen von Bregenz Handball gegen die Nachbarinnen aus Hard feiern.

Nachdem gleich nach Anpfiff beide Teams trafen, stand es in der 2. Minute 1:1, dann dauerte es allerdings bis zur 8. Minute, als Monika Haller die Gastgeberinnen in Führung warf, bevor die Harderinnen wiederum sofort ausglichen. Julia Bohle sorgte bei einem schönen Gegenangriff für das 3:2. Das Match blieb auch in den kommenden Minuten eher torarm, aber in der 14. Minute gelang Bohle mit einem 7-Meter das 4:2, wenige Sekunden später verkürzten die Harderinnen ebenfalls mit einem Strafwurf auf 3:4. In den folgenden Minuten drehten die Bregenzerinnen voll auf, warfen vier Treffer hintereinander und erhöhten so den Spielstand auf plus 5, bevor die Gäste zum 8:4 verkürzten. Mit zwei Toren in Unterzahl gingen die Hausherrinnen mit plus 6 in Führung, ein schöner Heber zwei Minuten vor der Pause bedeutete das 13:6 für Bregenz, was gleichzeitig der Halbzeitstand war.