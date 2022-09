Bravouröser Jahrgänger-Ausflug der 1952er vom Leiblachtal zum Siebziger

Leiblachtal. Beste Stimmung und rege Unterhaltung standen im Mittelpunkt des dreitägigen Jubiläumsausfluges anlässlich des 70. Geburtstages der 1952er-Jahrgänger aus allen fünf Gemeinden des Leiblachtals, dies unter dem Motto „Vom Bodensee nach Zell am See“ im schönen Salzburgerland.

Neben kulinarischem Genuss, Musik und Gesang, Witz und Humor stand natürlich auch „etwas Kultur“ auf dem vielseitigen Programm, unter anderem ein Ortsspaziergang mit Hotel-Berner-Chef Gottfried Berner durch Zell am See, eine Schifffahrt auf dem Zeller See, der Besuch der alpinen Erlebniswelt „NationalparkWelten“ in Mittersill und der Krimmler Wasserfälle, die „Zeller Seezauber Show – Wasser, Licht und Musik“ oder die Fahrt auf das vergletscherte 3.203 Meter hohe Kitzsteinhorn mit der TOP OF SALZBURG-Panorama-Plattform auf 3.029 Meter, trotz Kälte, Nebel und Schneefall. Eindrucksvolle Erlebnisse in der Urlaubsregion Zell am See-Kaprun-Mittersill im Umfeld des Nationalparks Hohe Tauern.