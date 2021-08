Brand in Pellet-Silo

Die Feuerwehr Wolfurt musste am Dienstagmittag zu einem Brand im Pellet-Silo der Firma Rohner ausrücken.

Am Dienstag, den 31.08.2021, gegen 10:55 Uhr kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand in der Absaug- bzw Filteranlage der Werkstätte einer Firma in Wolfurt.