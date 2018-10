Bluttat in Ravensburg: Messerstecher in Psychiatrie

Nach der Messerattacke in der Ravensburger Innenstadt mit drei Schwerverletzten bedindet sich der mutmaßliche Täter in einer psychiatrischen Einrichtung.

Anstelle eines Haftbefehls sei ein sogenannter Unterbringungsbefehl erlassen worden, teilte die Polizei mit. Der afghanische Asylbewerber leide nach der Einschätzung eines Gutachters an einer tiefgreifenden psychiatrischen Erkrankung. Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl sagte am Samstag, der Beschuldigte habe Stimmen gehört. Hintergrund der Attacke soll aber auch ein Streit mit einem Arbeitskollegen gewesen sein.

Der mutmaßliche Angreifer ist nach aktuellen Erkenntnissen 21 Jahre alt. Zuvor hatte die Polizei das Alter mit 19 angegeben. Der Beschuldigte stach demnach auf drei Menschen ein und verletzte diese schwer. Er wurde am Freitag unmittelbar nach den Angriffen auf dem Marienplatz festgenommen. Ihm werden versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Schuldfähigkeit des Mannes war nach dem vorläufigen Gutachten bei der Tat jedoch ausgeschlossen oder zumindest erheblich vermindert.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wollte der Beschuldigte ursprünglich einen Streit mit einem Arbeitskollegen austragen. Der Afghane habe sich wegen Äußerungen seines Kollegen gehänselt gefühlt und den Mann per WhatsApp aufgefordert, zum Marienplatz zu kommen. Am Vormittag kaufte sich der 21-Jährige dann nach den Ermittlungen ein großes Küchenmesser und ging zum Marienplatz.

Eingreifen des Oberbürgermeisters

Laut Oberstaatsanwalt Diehl war der 21-Jährige, der seit 2016 in Deutschland ist, bislang nicht durch Aggressionen aufgefallen. Zu klären sei nun auch die Frage, ob er möglicherweise an posttraumatischen Störungen wegen Erlebnissen in Afghanistan leide.