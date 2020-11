Blitzumfrage: So geht es der Vorarlberger Industrie

Die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer Vorarlberg haben eine Blitzumfrage in der Vorarlberger Industrie durchgeführt.

Aktuelles Stimmungsbild

Zufriedenheit mit der Politik schwindet

Bei der Frage der aktuellen Krisenpolitik in Vorarlberg und Österreich geben 72 Prozent der Betriebe an, dass sie „mittel zufrieden“ sind. Während in Vorarlberg noch 13 Prozent sehr zufrieden sind, schwindet die Anzahl der sehr Zufriedenen mit der Krisenpolitik in Österreich auf 6 Prozent.