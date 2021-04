Bischof mit Fötus im Sarg

Schwedische Forscher haben jetzt offensichtlich das mysteriöse Grabgeheimnis um Bischof Peder Winstrup gelüftet.

DNA-Material untersuch

Symbolträchtige Handlung

Peder Pedersen Winstrup verlor 1680 das Eigentum seines Vaters und lebte nach Ansicht von Historikern am Ende seines Lebens von Almosen. Den verstorbenen Fötus in den Sarg des Bischofs zu legen, könnte demnach eine symbolträchtige Handlung gewesen sein. "Es war nicht ungewöhnlich, dass kleine Kinder mit Erwachsenen in Särge gelegt wurden. Der Fötus wurde möglicherweise nach der Beerdigung in den Sarg gelegt, als er sich in einem Gewölbegrab im Dom von Lund befand und daher zugänglich war", sagt Torbjörn Ahlström, Professor für historische Osteologie an der Universität Lund.