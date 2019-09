"Bildung" im Fokus der Landgespräche

Bei den zweiten Landgesprächen in Hittisau geht es am 28. September um „Bildung für den ländlichen Raum der Zukunft“.

Den Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich bei den Landgesprächen 2019 in Hittisau ausgewiesene Fachleute. Die Initiatoren Johann Steurer, Markus Faißt und Hermann Hagspiel sowie die Verantwortlichen der Gemeinde erwarten sich sehr viel. Wertvolle Anregungen gab es bereits im Vorfeld im Rahmen eines Orientierungsgesprächs mit Bildungsfachleuten in Vorarlberg. Neue Ideen, konkreten Erfahrungen und Wegweisungen sollen die Vortragenden Theo Wehner (ETH Zürich), Josef Watschinger (3. Lernort, Welsberg/Südtirol) und Helga Kohler-Spiegel (Pädagogische Hochschule Feldkirch) auf der Tagung selbst einbringen. Dabei geht es nicht nur um Bildung im schulischen Bereich sondern darüber hinaus auch in Vereinen oder Lehrbetrieben. Was kann Freiwilligenarbeit, die gerade im ländlichen Raum stark ist, in Richtung Erziehung und Bildung bewirken? Auch Elternbildung wird ein Thema des Nachmittags sein. Ein Podiumsgespräch wird auch in der Praxis erfahrene Bildungsvertreter des Landes in den Gedankenaustausch einbeziehen, um möglichst in der Region umsetzbare Ergebnisse oder Ansätze, die weiter bearbeitet werden können zu erzielen. Moderiert wird die Tagung von Carmen Willi, Volksschuldirektorin sowie Referentin für Jugend und Familie in Egg.